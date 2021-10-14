Коэффициент распространения ковида в РФ снизился, несмотря на максимум по числу заболевших

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг, несмотря на зафиксированный максимум по числу заболевших за сутки, продолжил снижение и опустился до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением стал Санкт-Петербург, где индикатор снизился до 0,95.

В Иркутской области и Москве коэффициент равен 1,01, в Свердловской области - 1,02, в Ростовской - 1,04, в Воронежской и Нижегородской областях - 1,05, в Красноярском крае - 1,07. В Самарской области показатель достиг 1,1, что стало максимумом с начала августа, а в Подмосковье он, напротив, сократился до 1,17.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.