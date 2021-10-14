В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 299, до 7 892 980. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

В частности, за сутки выявили 2 345 случаев в Санкт-Петербурге, 1 911 - в Московской области, 754 - в Самарской области, 682 - в Нижегородской области, 657 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 734 909, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 986 против 984 днем ранее, до 220 315. Это новый максимум с начала пандемии.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 67 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 - в Свердловской области, 39 - в Краснодарском крае, 37 - в Нижегородской области, 36 - в Республике Башкортостан.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 670, до 6 937 756. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 004 пациента в Санкт-Петербурге, 1 546 - в Московской области, 683 - в Республике Башкортостан, 523 - в Республике Крым, 517 - в Нижегородской области.