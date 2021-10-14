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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 4 июля

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 72
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 712 против 4 410 днем ранее, до 1 699 498. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 4 июля. В относительном выражении он составил 0,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 72. Всего в городе умерли 29 952 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 136, до 1 522 320. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 147 226 человек.

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