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Злоумышленники взломали Instagram-аккаунт консульства России в Харькове

Сейчас специалисты восстанавливают контроль над страницей, отметил представитель посольства РФ на Украине

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Злоумышленники взломали страницу генерального консульства России в Харькове в Instagram, где опубликовали провокационное заявление, сделанное якобы от имени генконсула Игоря Демяненко. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства России на Украине.

"Страница генконсульства РФ в Харькове в Instagram взломана. Сейчас специалисты выясняют, каким образом произошел взлом, и восстанавливают контроль над страницей", - сказал дипломат.

Утром в четверг на странице консульства появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины (14 октября). В записи содержались провокационные высказывания в адрес российского руководства якобы от имени сотрудников консульства.

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