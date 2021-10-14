СФ и аппарат омбудсмена готовят законопроект о наказании за пытки заключенных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с Советом Федерации готовит законопроект о введении наказания за применение пыток в отношении заключенных в колониях. Об этом в четверг сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В цивилизованном государстве, имеющем свое национальное достоинство, эти ситуации [пытки] должны быть совершенно изжиты. В связи с этим мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания. Я очень надеюсь, что законодатели нас поддержат", - сказала Москалькова.

Она отметила, что ФСИН оперативно реагирует на ее обращения по сообщениям о пытках в колониях в Саратове, Ярославле и Иркутске. "С ФСИН мы в постоянном диалоге. Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем, с Иркутском, - совершенно вопиющий случай, который должен получить самую принципиальную оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность. ФСИН реагирует моментально в отличие от прошлых лет. На мое обращение по пыткам в Саратове я получила буквально в течение [нескольких] минут реакцию", - сказала Москалькова, уточнив, что сейчас по данному факту возбуждено семь уголовных дел, "отстранено все руководство этого учреждения, в том числе руководитель, который должен был контролировать и должен был быть ответственным за эти действия".

Москалькова добавила, что постоянно ведет прием граждан, в котором принимают участие представители ФСИН и прокуратура. "Так, пришел мужчина, который был освобожден из мест лишения свободы, расположенных в Иркутской области, [он] сообщил о том, что было. Зачастую информация соответствует действительности не в полном объеме, но в данном случае мы убедились, что это соответствует истине. Было возбуждено уголовное дело, и я прошу взять этого человека под государственную защиту с тем, чтобы следствие дошло до своего логического конца", - сказала Москалькова.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.