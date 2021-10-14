Путин: женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Женщины не должны стоять перед выбором между семьей и профессией, для этого в России создаются необходимые условия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме (ЕЖФ).

"Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - сказал российский лидер.

Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины, отметил президент. "Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль", - сказал Путин. В числе таких задач он перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды, а также новые подходы к образованию как "к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь" и стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах систему социальной поддержки.

"Глобальным вызовом стала пандемия коронавируса, преодоление ее последствий. По всему миру женщины - врачи, медицинские работники - вышли на передовую борьбы с эпидемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку. Миллионы людей по всему миру благодарны им за свое спасение", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что женщинам "с их обостренным пониманием ценностей жизни, состраданием, милосердием всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении". "Уверен, такой же она будет и в будущем. В том числе и в определении с учетом уроков пандемии дальнейших действий в сфере медицины", - заметил глава государства.

Ключевой фактор прогресса

Он также высоко оценил активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех сферах жизни, которое служит общим интересам и способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала. "Сегодня это ключевой фактор прогресса, движения вперед, изменений к лучшему по всему миру, как в рамках отдельных государств, так и на всей планете", - считает Путин.

Он приветствовал участниц форума и напомнил, что впервые мероприятие состоялось в 2015 году. По словам президента, форум уверенно занял достойное место среди авторитетных международных площадок. Глава государства назвал невероятным тот факт, что, несмотря на пандемию, на ЕЖФ собрались женщины - политики, предприниматели и общественные деятели из более чем 100 стран мира.