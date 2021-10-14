На станциях и в поездах МЦК прошел рейд по контролю за соблюдением масочного режима

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пассажирам Московского центрального кольца напомнили о необходимости носить маски в поездах и на станциях. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На станции МЦК Нижегородская состоялся совместный рейд железнодорожников, транспортных полицейских и представителей государственного казенного учреждения города Москвы "Организатор перевозок". Участники мероприятия напомнили пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима на пассажирской инфраструктуре и в поездах. <…> Далее рейд продолжился в поезде до станции Владыкино, пассажирам которого также рассказали о важности соблюдения масочного режима. Подобные рейды проводятся на МЦК регулярно с участием контролеров с целью обеспечения эпидемиологической безопасности на железнодорожном транспорте", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в зданиях транспортно-пересадочных узлов в ночное время осуществляется санитарная обработка специальными средствами методом распыления. В течение дня проводится мытье полов с помощью специальных чистящих средств по рекомендации Роспотребнадзора, особо тщательно обрабатываются все контактные поверхности.

"Для защиты здоровья пассажиров в электропоездах "Ласточка" ежедневно проводятся мероприятия по дезинфекции. В ночное время осуществляется санитарная обработка специальными средствами методом распыления помещений ТПУ и салонов электропоездов. В течение дня в ТПУ МЦК дважды проводится мытье полов, при заходе "Ласточек" в пункты оборота в течение дня в подвижном составе осуществляется сухая уборка. Все туалетные комнаты "Ласточек" оснащены антибактериальным мылом, в тамбурах установлены санитайзеры. Поезда оборудованы климатическими установками, обеспечивающими поддержание безопасной воздушной среды в салонах", - заверили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, на станциях МЦК, в кассах и вендинговых аппаратах можно приобрести средства индивидуальной защиты.

О масочно-перчаточном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.