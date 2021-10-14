Путин уверен, что жители городов трудовой доблести внесут значимый вклад в развитие страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что жители городов трудовой доблести будут с уважением относиться к бесценному наследию легендарного поколения, победившего в Великой Отечественной войне, а также внесут свой значимый вклад в развитие страны. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, которая была оглашена на форуме городов трудовой доблести в Нижнем Новгороде.

"Уверен, что жители больших и малых городов, объединенных высоким званием "Город трудовой доблести", и впредь с огромным уважением будут относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поколения победителей, своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее вносить значимый вклад в развитие родной страны", - заявил глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны, "с первых ее дней весь советский народ поднялся на защиту Родины, на фронте и в глубоком тылу каждый на своем боевом или трудовом посту приближал победу над врагом". В знак безмерного признания тем, "кто в суровых условиях работал на эвакуированных оборонных предприятиях, на заводах и шахтах, на транспорте и в госпиталях, перевыполняя планы и нормы, обеспечивая фронт всем необходимым", в 2020 году было учреждено почетное звание "Город трудовой доблести".

По мнению президента, глубоко символично, что нынешний форум проходит в Нижнем Новгороде, который одним из первых был удостоен этой награды. "Ведь Горький, как во время войны назывался этот поволжский город, был важным транспортным узлом, крупным центром производства военной техники и вооружений", - добавил Путин.