Устроивший стрельбу в пермском вузе находится в удовлетворительном состоянии

ПЕРМЬ, 14 октября. /ТАСС/. Состояние устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете улучшилось. Медики оценивают его как удовлетворительное, однако стрелявший продолжает находиться в реанимации, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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"Нападавший находится в удовлетворительном состоянии, из реанимации [его] не переводили", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время Дзержинский районный суд Перми избирает студенту меру пресечения в рамках выездного закрытого заседания, рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов Пермского края.

20 сентября студент первого курса Пермского государственного университета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Устроивший стрельбу был госпитализирован в тяжелом состоянии. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги.