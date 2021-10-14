{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Татарстана предложили присвоить Зеленодольску звание "Город трудовой доблести"

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Кабмин Татарстана поддержал предложение властей Зеленодольского района о присвоении Зеленодольску звания "Город трудовой доблести". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Инициировать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Зеленодольску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в распоряжении.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

 

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаТатарстан
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в 12 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию
Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
Читать полностью