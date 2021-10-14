Власти Татарстана предложили присвоить Зеленодольску звание "Город трудовой доблести"

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Кабмин Татарстана поддержал предложение властей Зеленодольского района о присвоении Зеленодольску звания "Город трудовой доблести". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Инициировать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Зеленодольску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в распоряжении.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.