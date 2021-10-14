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Путин пообещал, что власти продолжат улучшать систему поддержки семей с детьми в России

Как отметил президент, поддержка со стороны государства позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Российские власти за последние годы перестроили систему поддержки семей с детьми, сделали ее более эффективной. Эту работу планируется продолжать и далее, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме.

"За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы", - сказал он.

Такая помощь, поддержка со стороны государства, продолжил Путин, позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее. Он напомнил, что российские власти отдельно поддерживают семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.

"В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы", - заметил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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