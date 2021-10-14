Профориентационные площадки откроются для российских школьников 15 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Школьники России с 15 октября смогут посетить квестовую мультимедийную выставку-тестирование "Лаборатория будущего", в рамках которой можно пройти бесплатные профориентационные тесты, а также познакомиться в игровой форме с рынком труда. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе федерального проекта "Билет в будущее".

"15 октября в регионах России школьники начинают посещать профориентационные площадки федерального проекта "Билет в будущее". Во всех исторических парках "Россия - Моя история" откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование "Лаборатория будущего". Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на выставке "Лаборатория будущего" школьники в игровой форме познакомятся с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, а также с более чем 30 профессиональными отраслями и свыше чем 300 профессиями. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

"Проект уникальный, потому что школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия - одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина.

Посетить профориентационные площадки смогут школьники с шестого по 11 класс до 30 ноября.