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Пандемия COVID-19
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Матвиенко: женский форум должен призвать мир к признанию сертификатов о вакцинации

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что пандемия послужила причиной серьезной перезагрузки процессов экономического и социального развития, а также заставила по-новому взглянуть на участие женщин в решении острых проблем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Участники III Евразийского женского форума должны призвать мировое сообщество к обеспечению равноправного доступа к вакцинам и взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"На площадке форума тема здоровья занимает одно из центральных мест. Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинировании, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании форума.

Она подчеркнула, что пандемия не просто стала глобальным потрясением, но и послужила причиной серьезной перезагрузки процессов экономического и социального развития, а также заставила по-новому взглянуть на участие женщин в решении острых проблем. "Ведь именно женщины - медики, социальные работники, педагоги, волонтеры - составляют значительную долю тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом", - сказала Матвиенко.

Она выразила благодарность всем, кто, рискуя жизнью, ежедневно борется с коронавирусом и спасает жизни людей.

"Мы продолжим поддерживать женские инициативы, направленные на формирование здорового общества. Предлагаю в рамках нашего форума учредить диплом общественного признания под условным названием "Во имя жизни". Будем награждать этим дипломом женщин, которые вносят значимый вклад в здоровьесберегающие проекты", - сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что в мире все острее встают вопросы экономического и социального неравенства. "По экспертным оценкам, последствия коронакризиса могут увеличить глобальный уровень бедности еще на полмиллиарда человек. И мы знаем, что, к сожалению, больше всего тяготы бедности ощущают на себе женщины и дети. Преодоление этой негативной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации женщин. Поэтому наш форум неизменно занимается продвижением доступного женского образования, активного вовлечения женщин в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий", - отметила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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