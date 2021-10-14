Путин обратил внимание на случаи неравенства в зарплатах женщин в развитых странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что для полноценной реализации прав женщин еще многое предстоит сделать, в том числе в странах с развитой экономикой.

"Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни", - сказал глава государства, выступая в четверг на третьем Евразийском женском форуме.

"Даже в экономически развитых странах - мы следим за этими дискуссиями, видим их - даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда", - указал Путин. "Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно", - отметил президент РФ.

Глава государства назвал Евразийский женский форум "площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем". По мнению Путина, этот форум приближает достижение целей, заявляемых его участницами. Путин полагает, что "личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет многих людей в разных странах мира, вдохновляет миллионы людей".