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Пандемия COVID-19

Максимум по заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Самарской области

Сейчас острыми респираторными вирусными заболеваниями болеют 29 тыс. человек в регионе

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Максимум по количеству заболевших ОРВИ фиксируется в Самарской области, сегодняшний показатель превышает пиковые значения прошлых лет в 2,5 раза. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции в "Самарском областном вещательном агентстве".

"К этому [количеству заболевших COVID-19] присоединяется количество пациентов с острыми респираторными вирусными заболеваниями, внебольничной пневмонией, которых сейчас 29 тыс., и эта цифра тоже в 2,5 раза превышает пиковые значения. Это вообще исторические рекорды, никогда такое количество ОРВИ не регистрировалось, с тех пор, как работает Роспотребнадзор и ведется статистика", - сказал Бенян.

При этом глава регионального Минздрава отметил, что все заболевшие ОРВИ сегодня потенциально считаются пациентами с коронавирусом, для них также предусмотрена терапия против COVID-19.

Что касается пациентов с коронавирусом, сейчас лечение от инфекции проходят более 31 тыс. человек, из них 24 тыс. лечатся амбулаторно, более 7 тыс. - в больницах. При этом Бенян отметил, что во время второй волны в прошлом году максимальные значения заболевших фиксировались на уровне 12-13 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 14 октября в Самарской области зафиксировано порядка 114,6 тыс. случаев заражения. Медики вылечили около 90,7 тыс. пациентов, еще более 4,2 тыс. человек умерли от инфекции.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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