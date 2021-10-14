Россияне назвали качества идеального отца

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Треть россиян (33%) считают, что качеством идеального отца является заботливое, уважительное отношение к матери детей. Еще 29% назвали активное участие в жизни ребенка, совместный поиск решения проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты", опубликованного на сайте организации в четверг и приуроченного ко Дню отца.

"Наши сограждане назвали качества, наиболее точно описывающие современного идеального отца (топ-5): заботливое, уважительное отношение к матери детей (33%, 25% среди мужчин против 40% среди женщин), активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем (29%, 24% среди мужчин против 34% среди женщин), быть примером для подражания (19%), доброта (18%, 14% среди мужчин против 22% среди женщин) и надежность (17%, 14% среди мужчин против 20% среди женщин)", - говорится в сообщении.

Еще 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец, так как уже хорошо, если он есть. 7% респондентов ответили, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец идеальный.

Две трети россиян (66%) знают, что в России утвержден День отца, который будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября. Лучшим поздравлением в этот день, по мнению половины россиян (49%), стало бы проведение времени за семейным обедом. Еще 32% опрошенных считают, что нужно быть рядом, помочь по хозяйству. По 23% соотечественников думают, что нужно подарить отцу то, о чем он давно мечтал, и поблагодарить его за любовь и заботу. 12% считают, что в праздник для отца следует сделать подарок своими руками.

"Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание", - говорится на сайте ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.