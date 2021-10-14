Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия с 9 ноября 2021 года снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ с учетом эпидемической обстановки в этих странах. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в сообщении.

Россиятакже возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция.

В частности, на Багамы теперь будут рейсы по маршруту Москва - Нассау с частотой 2 рейса в неделю, в Иран по маршрутам Москва - Тегеран (3 рейса в неделю) и Сочи - Тегеран (1 рейс в неделю). Также будут возобновлены перелеты в Нидерланды по маршрутам Москва - Амстердам с частотой 7 рейсов в неделю, Москва - Эйндховен по 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам по 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в 12 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.

Помимо перечисленных стран, будет увеличено количество полетов в Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы.

Рейсы в Египет

Россия также с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"[Принято решение] снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.