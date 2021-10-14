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Женщины в России занимают более 80% рабочих мест в здравоохранении и социальной сфере

Женщины в России занимают более 80% рабочих мест в здравоохранении и социальной сфере - Голикова.

Возобновление авиасообщения России с другими странами
Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в 12 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию
Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
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