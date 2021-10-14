Рособрнадзор не планирует проводить итоговую аттестацию по физкультуре в школах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Итоговая аттестация по физкультуре не предусмотрена государственным стандартом и не будет вводиться школах. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

"Многие школьники хотели бы сдавать этот экзамен, и я сам был бы не против. Но федеральным государственным стандартом не предусмотрен экзамен по этому предмету. Соответственно, мы не можем проводить итоговую аттестацию по нему", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.

Как подчеркнул глава Рособрнадзора, физкультура - действительно важный предмет, однако популяризировать его нужно иными методами. "Физкультура - важный предмет для здоровья в целом всех, нации в том числе. Здесь нужно использовать иные методы популяризации, нежели экзамен. Мы действуем в соответствии со стандартом", - заключил он.