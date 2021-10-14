Песков: в РФ предусмотрены резервы для незамедлительной реакции на любые вызовы пандемии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Реакция властей РФ на все вызовы пандемии будет наступать незамедлительно, в стране есть достаточные для этого резервы, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют резервы, резервы предусмотрены. Поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно", - сказал он.

Песков не согласился с мнением, что в бюджете на предстоящую трехлетку решено сократить расходы на социальные статьи, в том числе на здравоохранение. "Там нет большого сокращения социальных статей бюджета. Это неверная формулировка. Возьмите просто проект в руки и посмотрите", - сказал представитель Кремля.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Здравоохранение" запланированы в 2022 году в объеме 254 397,3 млн рублей, в 2023 году - 215 601,6 млн рублей, в 2024 году - 217 769,9 млн рублей. В частности, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2022 году на 3,3 млрд рублей, в 2023 году - на 3,46 млрд рублей, в 2024 году - на 312,1 млн рублей.