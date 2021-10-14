Профсоюз сообщил о желании ушедших на пенсию из-за пандемии медиков вернуться к работе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Профсоюз работников здравоохранения России поддерживает инициативу министра здравоохранения Михаила Мурашко о возвращении на работу ушедших на пенсию из-за пандемии медицинских работников. Более того, многие из медиков хотят снова приступить к выполнению обязанностей, сообщил журналистам в четверг председатель профсоюза Анатолий Домников.

"Сейчас, когда у нас есть уже пять вакцин [от ковида], и есть различные варианты, способы защиты наших коллег, то, конечно, какая-то часть из них может вернуться, и я знаю, что точно есть желание у многих вернуться. Поэтому я считаю, что это вполне нормальная, уместная инициатива, и, конечно, мы должны обратиться к нашим опытным коллегам, чтобы они и защитили себя, во-первых, и вернулись в профессию", - сказал он.

Домников пояснил, что в условиях дефицита медицинских кадров нужно искать различные решения этой проблемы.

Ранее Мурашко призвал медработников, ушедших на пенсию в начале пандемии, привиться от ковида и вернуться к работе. По его словам, в некоторых регионах РФ уже наблюдается такая тенденция.