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Песков заявил, что Кремль не занимается миграционной амнистией

Пресс-секретарь президента переадресовал вопрос к российским миграционным властям и МВД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Кремль не занимается вопросом миграционной амнистии, поэтому не может объяснить мотивы объявления миграционной амнистии для 158 тыс. граждан Узбекистана. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос для администрации президента, это вопрос для наших миграционных властей и для МВД", - сказал представитель Кремля, рекомендовав обращаться за всеми разъяснениями в соответствующие службы. Он отметил, что решение о миграционной амнистии принималось не в Кремле.

13 октября посольство Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового сообщило, что Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию России. Также отмечалось, что данное решение не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

Теги
УзбекистанРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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