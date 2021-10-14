Похолодание и небольшие дожди ожидаются в Москве на выходных

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дожди в Москве ослабеют к утру пятницы, они станут небольшими и кратковременными. Однако стабилизация погоды будет сопровождаться похолоданием к выходным до 8 градусов тепла днем, сообщил ТАСС ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в четверг.

"Дожди в Москве продлятся примерно еще сутки - до утра пятницы. Потом погода пойдет на стабилизацию, дожди станут небольшими и кратковременными, а затем постепенно затихнут", - рассказал он.

По словам Старкова, стабилизация погоды в Москве будет сопровождаться похолоданием до 8 градусов тепла днем к выходным.

"Циклон сегодня во второй половине дня пройдет центром вблизи Москвы, и это будет поворотным моментом в смене характера погоды и температурного фона. Продолжая свой бег на северо-восток, в тыловой части он начнет затягивать более прохладный воздух из Атлантики. Если в последние дни было до плюс 13 градусов, то в предстоящие выходные прогнозируется плюс 8 - плюс 10 градусов", - сообщил метеоролог.

Старков отметил, что такой температурный фон находится в пределах климатической нормы.