Камчатка намерена отказываться от выгодных проектов в пользу экологии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС /. Камчатский край будет отказываться от экономически выгодных проектов, которые несут риски для экологии. Об этом в четверг на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление)) заявил губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы отказались от реализации проекта строительства гидроэлектростанции на реке Жупанова, отказались от планов по строительству рыбоводного канала Кроноцкого озера и целого ряда других проектов. Мы считаем важным в явном виде от них отказываться в случае, если экологический вред от них имеет большие значения по сравнению с преимуществами", - сказал глава региона.

"На практике мы уже принимаем ряд решений не только о запуске важнейших стратегических для нас проектов, но и об отказе от реализации ряда инициатив, которые имеют экономический эффект, но их экологический вред и потенциальное влияние на нашу уникальную природу несоизмеримо с этим позитивным результатом", - отметил Солодов.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".