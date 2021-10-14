Фильм о посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье снимет Андреасян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Сарик Андреасян ("Мамы", "Чикатило", "Нагиев на каникулах") станет режиссером фильма об экипаже самолета A321, который сумел совершить посадку на кукурузное поле в Подмосковье после столкновения аэробуса со стаей птиц. Об этом сообщил пилот самолета, Герой России Дамир Юсупов, который будет консультантом фильма.

"Экранизацией займется кинокомпания братьев Андреасянов. Буду информировать вас о ходе работы и готов выслушать ваши мнения. Режиссер и продюсер: Сарик Андреасян", - написал Юсупов в Instagram.

Пилот добавил, что в данный момент пишется сценарий. "Мы взаимодействуем со сценаристом и хотим максимально глубоко и художественно окунуться в данное событие. Эта история о судьбе человека, о его долгом и непростом пути к своей мечте - стать летчиком. История о хрупкости бытия, о том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия", - уточнил он, добавив, что сценаристом станет Алексей Гравицкий ("Непрощенный", "Чикатило").

Юсупов отметил, что более года назад ему поступало предложение о создании фильма от другого человека, но он был вынужден отказаться, так как сценарий был вымышленным и отличался от правды.

Самолет "Уральских авиалиний" в августе 2019 года при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Чайки забили воздухозаборники, в этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.