Юлия Пересильд из космоса обратилась с приветствием к участницам женского форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, участвующая впервые в истории кино в съемках художественного фильма в космосе, обратилась в четверг к участницам третьего Евразийского женского форума с борта Международной космической станции.

Как проводили в космос первый в мире "киноэкипаж"

"Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с определенностью: мы, женщины, можем все. Мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время. Космос помогает понять, как важна наша миссия на земле. Миссия наша в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету", - сказала Пересильд.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предваряя ее выступление, отметила, что современники стали "свидетелями уникального события". "Впервые в истории кинематографа сцены художественного фильма снимаются в реальном космическом пространстве с участием профессиональной актрисы", - сказала она.

"Мы просто гордимся такими смелыми, мужественными женщинами", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к актрисе.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") 17 октября.