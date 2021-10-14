{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Юлия Пересильд из космоса обратилась с приветствием к участницам женского форума

Актриса впервые в истории кино участвует в съемках художественного фильма в космосе
Юлия Пересильд Roscosmos Space Agency via AP
Описание
Юлия Пересильд
© Roscosmos Space Agency via AP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, участвующая впервые в истории кино в съемках художественного фильма в космосе, обратилась в четверг к участницам третьего Евразийского женского форума с борта Международной космической станции.

На эту тему
Как проводили в космос первый в мире "киноэкипаж"
Как проводили в космос первый в мире "киноэкипаж"

"Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с определенностью: мы, женщины, можем все. Мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время. Космос помогает понять, как важна наша миссия на земле. Миссия наша в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету", - сказала Пересильд.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предваряя ее выступление, отметила, что современники стали "свидетелями уникального события". "Впервые в истории кинематографа сцены художественного фильма снимаются в реальном космическом пространстве с участием профессиональной актрисы", - сказала она.

"Мы просто гордимся такими смелыми, мужественными женщинами", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к актрисе.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") 17 октября.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Рособрнадзор оставил за регионами решение о дополнительных школьных каникулах
По словам главы ведомства Анзора Музаева, в случае критической ситуации с эпидобстановкой, целесообразно передвигать каникулы
Читать полностью