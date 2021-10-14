Первый снег придет в Центральную Россию 19 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый снег придет в районы Центральной России 19 октября, однако будет носить символический характер и растает еще в воздухе. Формирования снежного покрова не произойдет. Об этом в четверг сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днем уже не выше плюс трех - плюс восьми градусов. При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако "белые мухи" будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет", - написал он.

Тишковец добавил, что в ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки, поэтому местами может быть гололед. Однако это не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику в начале второй декады ноября. "Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской - снежной и умеренно холодной", - отметил он.