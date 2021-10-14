Крым намерен по примеру Москвы начать установку камер, измеряющих шум транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Крыма по примеру Москвы намерены начать установку дорожных камер, измеряющих шум проезжающего транспорта. Такое поручение дал в четверг на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"Поступает обращений достаточное количество, прежде всего из городов, что гоняют ночами после 22:00, рев двигателей и так далее. Свяжетесь с правительством Москвы, контакт обеспечим, там тестируют камеры, которые позволяют шумовой фон снимать. Там несколько камер, я уже с коллегами разговаривал. Посмотрим условия, как закончится эксперимент в столице", - сказал Аксенов.

Он также поручил посчитать разницу в стоимости таких камер. Также глава региона поручил организовать работу по противодействию шуму от транспорта по ночам, в частности от мотоциклов. "Прошу ГИБДД и вас, Николай Николаевич (Лукашенко, замминистра транспорта Крыма - прим. ТАСС), такую работу тоже организовать и всех гонщиков, кто дрифтует после 22:00, я уже не говорю о нарушениях правил дорожного движения, шумовой режим [соблюдать]", - добавил Аксенов.

Первая камера, измеряющая шум проезжающего транспорта, была установлена в конце сентября в районе Чистых прудов в Москве в тестовом режиме. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры сначала должны пройти сертификацию в Росстандарте.

В июне 2019 года Госсовет Крыма одобрил запрет на шум в период с 22:00 до 08:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00. Штрафы за нарушение закона о тишине тогда остались на прежнем уровне - от 500 до 1 тыс. рублей для физических и от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для юридических лиц. Летом 2021 года общественники Крыма обсуждали возможность увеличения штрафов.