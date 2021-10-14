Рособрнадзор: экспресс-тесты на ковид в школах помогут избежать перехода на удаленку

"Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов. Это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы. Очный формат - нет ему альтернативы, поэтому мы только приветствуем такие нововведения", - сказал он.

Ранее о том, что бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19 на базе 10 школ стартует в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Каждый ученик с первого по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. При этом, как подчеркнула Ракова, положительный результат экспресс-теста не будет являться основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе.