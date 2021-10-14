Рособрнадзор оставил за регионами решение о дополнительных школьных каникулах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение о введении дополнительных каникул в школах на фоне пандемии должно приниматься на уровне регионов. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"В каждом субъекте есть свое отделение Роспотребнадзора и есть свое министерство здравоохранения, также свой штаб по коронавирусной инфекции. И, конечно, решать с федерального уровня, не зная, какая актуальная обстановка в том или ином муниципалитете или школе, рекомендовать что-то - неправильно. За эти полтора года уже все субъекты научены, есть регламент, который прописан. И по решению штаба оперативного принимаются решения. Если ситуация критическая, то, конечно, целесообразно передвигать каникулы, чтобы обезопасить детей, учителей и родителей в том числе", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.