Госдума намерена присвоить официальный статус Дню работников заповедного дела

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума прорабатывает вопрос о присвоении Дню работников заповедного дела статуса официального праздника. Об этом сообщил в четверг председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам XV Конференции Конвенции ООН о биоразнообразии.

"Здесь напомнили о том, что сегодня важный праздник - день работников заповедного дела в России. Мы уже позаботились в комитете Госдумы о том, чтобы этот праздник получил официальный статус. Важно, чтобы государство определило день, когда мы будем отмечать героический труд этих удивительных людей", - сказал он.

День работников заповедного дела отмечается в России 14 октября. Он был учрежден в 1999 году на Форуме, посвященном обсуждению роли государственных природных заповедников в регионах РФ.