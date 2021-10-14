Международный фестиваль православных СМИ посвятят цифровизации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Тема цифровизации - ее возможности и негативные стороны - станет основной на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и Слово", который пройдет с 18 по 22 октября в Подмосковье. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Эта тема, актуальность которой не нуждается в специальном обосновании. Понятно, что мы столкнулись в пандемический период со стремительно развивающейся тематикой, связанной с цифровизацией, много по этому поводу опасений, много возможностей открывает цифровизация. Мы хотим честно, спокойно, без алармистского накала, но с серьезным подходом, с глубиной обо всем об этом поговорить", - сказал Легойда.

Он добавил, что в фестивале, который пройдет в пансионате "Клязьма", примут участие представители 177 епархий Русской православной церкви. Это сотрудники епархиальных пресс-служб, журналисты, священники. Также ожидаются гости с Украины, из Белоруссии, Молдавии. Предварительное согласие на участие получено от представителей Сербии, Греции, Ливана, Черногории, Франции.

В программе фестиваля - конференции, круглые столы, мастер-классы, просмотры и обсуждение фильмов. В качестве спикеров приглашены представители IT-компаний, государственных структур, эксперты в области новых медиа. Главным событием фестиваля станет общение участников фестиваля с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.