Фетисов сообщил, что войдет в российскую делегацию на конференции по климату в Глазго

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов сообщил, что войдет в состав российской делегации на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Мы едем на конференцию в Глазго. В составе делегации я выезжаю, у меня будет там три круглых стола с Эдинбургским университетом, на которых будут обсуждаться энергетический переход, ответственное финансирование и устойчивое развитие Арктики", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам XV конференции Конвенции ООН о биоразнообразии.

Фетисов указал на то, что общественность до сих пор не понимает, насколько серьезной является проблема изменения климата, и переводит ее в политическую плоскость.

"Политические наши ток-шоу сегодня обсуждают что угодно и переводят опять эту ситуацию в политический аспект. Это не воспринято как руководство к действию на слова президента. Мы по-прежнему не понимаем проблему, по-прежнему стараемся ее увести куда-то в другую плоскость, а на самом деле все настолько непросто", - сказал он.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго будет проходить отложенная на год из-за пандемии 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ожидается, что участие в ее работе примут более 30 тыс. человек из 200 стран.