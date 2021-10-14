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Хинштейн обратится в прокуратуру по возможному счету за рубежом у единоросса Веллера

Агентство "СеверПост.ru" ранее сообщило о возможном наличии €4,1 млн на банковском счете в Лихтенштейне, к которому предполагаемо имеет доступ Алексей Веллер

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн направит запрос в Генпрокуратуру РФ, Центризбирком России и Росфинмониторинг по вопросу возможного наличия у депутата нижней палаты парламента Алексея Веллера (фракция "Единая Россия") банковского счета в Лихтенштейне.

"Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале в четверг.

Парламентарий напомнил о существовании закона, напрямую запрещающего гражданам, занимающим госдолжности, владеть иностранными счетами. "Неважно: 1 доллар лежит там или €4,1 млн. Есть счет - значит, долой с госслужбы или из депутатов! В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений", - добавил он.

Ранее информационное агентство "СеверПост.ru" сообщило о возможном наличии €4,1 млн на банковском счете в Лихтенштейне, к которому предполагаемо имеет доступ Веллер, избравшийся в Госдуму восьмого созыва по одномандатному округу номер 57.

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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