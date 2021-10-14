Свердловским ветеранам Великой Отечественной войны увеличили размер выплат ко Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Единовременные выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны повысили в Свердловской области в пять раз - до 5 тыс. рублей. Решение принято в четверг на заседании правительства региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Ранее размер ежегодной выплаты составлял 1 тыс. рублей для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 500 рублей для тружеников тыла, узников концлагерей и ряда других категорий граждан. Эти суммы повышались однократно только в юбилейном 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы.

"Мы утвердили увеличение размеров единовременных выплат из областного бюджета ко Дню Победы. <…> Каждый год участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать по пять тысяч", - цитируют в сообщении губернатора Евгения Куйвашева.

По 1 тыс. рублей получат военнослужащие воинских частей, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узники концлагерей, а также дети погибших военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии.

В департаменте отметили, что повысить выплату ко Дню Победы Куйвашева попросил свердловчанин, житель блокадного Ленинграда Урхо Уотинен в ходе "Прямой линии", которая состоялась в сентябре 2021 года. В 2021 году выплаты к Дню Победы получили 55 тыс. жителей региона.