Школьники Севастополя расскажут о своем городе в письме королевской семье Великобритании

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Школьники из Севастополя, ранее написавшие письмо королеве Великобритании Елизавете II, намерены обменяться письмами и с другими членами королевской семьи. В частности, они подготовят послание к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в котором расскажут о своем родном городе, сообщил ТАСС в четверг директор Малой академии наук Севастополя Сергей Пасеин.

Ранее сообщалось, что школьники из Севастополя получили письмо от британской королевы в ответ на то, которое отправили ей летом.

"В июне Елена Вячеславовна (Зеленчук, преподаватель английского языка в МАН - прим. ТАСС) вместе с ребятами, в основном они ученики четвертого класса, подготовили письмо и отправили королеве Елизавете. Пришло ответное письмо, оно вызвало большой ажиотаж среди ребят, очень удивились, что был ответ. Сейчас они планируют написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Конечно, отправят информацию о Севастополе - мы все наш город очень любим", - рассказал Пасеин.

Он уточнил, что первое письмо состояло из нескольких абзацев. Сначала педагог рассказала о себе, а затем по несколько предложений добавили дети. Кроме того, они вложили несколько буклетов о современном Севастополе. В ответном письме они также получили брошюры, в которых рассказывается о королеве, королевской семье и Букингемском дворце - планируется, что их будут использовать на занятиях для изучения английского языка.

Пасеин отдельно отметил, что письмо из Лондона было направлено по адресу "Севастополь, Россия", несмотря на то, что официально западные страны не признают Крымский полуостров частью РФ.