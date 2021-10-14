Фетисов: инициатива Путина создать особые природоохранные территории сложная, но важная

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина о создании дополнительных особых природоохранных территорий сложная для реализации, но важная. Об этом заявил в четверг председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам XV Конференции Конвенции ООН о биоразнообразии.

"Смотрел выступление [на конференции] президента нашей страны, понимаю, что он хорошо проникся всеми проблемами, которые волнуют человечество, - сказал он. - Он объявил об очень важной инициативе создания дополнительных особо охраняемых природных территорий, разных видов заказников, заповедников. Это фантастически сложная задача, требующая объединения всех: и органов исполнительной власти, и законодательной, но самое главное - гражданского общества".

"Таким образом, мы сумеем сбалансировать и потом восстановить все наличие биоразнообразия, которым богата наша земля", - добавил он.

Фетисов обратил внимание, что последние два дня президент говорит о том, что является основополагающим для будущего: о климате, о биоразнообразии, об экологии. "Получается, что РФ выдвигается в лидеры. Думаю, что мы сумеем достойно лидировать по всем этим направлениям", - подчеркнул он.

Выступая во вторник по видеосвязи на XV Конференции Конвенции ООН о биологическом разнообразии, Путин сообщил, что к 2024 году в РФ планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.