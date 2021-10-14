Первые вертолеты в новый лесопожарный центр в Красноярском крае поступят до конца года

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Первые два из шести вертолетов поступят в новый лесопожарный центр "Север" в Красноярском крае, созданный для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, до конца 2021 года. Полностью авиатехникой центр укомплектуют в 2022 году, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в августе 2019 года предложил разместить в регионе лесопожарный центр для тушения возгораний в труднодоступных местах. Проблема тушения лесных пожаров летом 2019 года обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей дым от них доходил до населенных пунктов, в том числе и до Красноярска и других крупных городов Сибири. Тогда в городах ограничивались выбросы предприятий и время пребывания людей на улице. Идею создания такого центра поддержал президент России Владимир Путин. 14 октября центр также получил первые 10 автомобилей.

"Предусмотрено комплектование лесопожарного базового центра 35 автомобилями, шестью воздушными судами. Помимо этого, четыре самолета Ан-2 находится в капремонте, и, когда центр будет открыт, здесь будет дислоцироваться 10 воздушных судов. До нового года два вертолета уже будут поставлены, а в первом полугодии следующего года - еще четыре борта Ми-6 с водосливными устройствами. Базовый аэропорт полностью готов, инфраструктура готова", - сказал Агафонов.

Вместе с губернатором региона Александром Уссом, Агафонов вручил центру ключи от первой партии спецтехники - десяти автомобилей. Еще 60 автомобилей поставят в отделения центра в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Кроме того, по словам Агафонова, идет набор личного состава парашютистов и десантников.

"Сегодня сделан первый шаг по материальному оснащению этого центра, который будет работать не только на труднодоступных территориях Красноярского края, но и при необходимости обслуживать территории наших соседей. Лесопожарный центр позволит стабилизировать обстановку не только в крае, но и в Сибири", - подчеркнул Усс.

Он отметил, что в 2021 году край прошел сезон успешно: площадь, пройденная огнем, была почти в 40 раз меньше, чем в предыдущие годы. Однако красноярцы ощутили последствия от пожаров в Якутии и Иркутске.

О центре

Центр создали на базе аэропорта Черемшанка под Красноярском для борьбы с пожарами на отдаленных труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока. Планируется, что специалисты центра приступят к работе уже в 2022 году. На создание центра выделили более 5 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на закупку вертолетов, спецтехники и инвентаря для лесного спецназа, в том числе топливозаправщиков, бензовозов, грузовых автомобилей, автобусов, квадрокоптеров, спусковых устройств, парашютных систем. Штат сотрудников центра в Красноярске будет насчитывать более 200 человек, включая авиационный персонал и специалистов парашютно-десантной пожарной службы.