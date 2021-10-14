Меликов: развитие Махачкалинской агломерации позволит обеспечить жильем льготников

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Комплексное развитие территорий в Дагестане, в том числе Махачкалинско-Каспийской агломерации, позволит решить проблемы с обеспечением жильем льготных категорий граждан, сообщил в четверг избранный глава республики Сергей Меликов.

"Меры по обеспечению нуждающихся граждан жильем могут быть усилены в рамках программ по комплексному развитию территорий, в первую очередь Махачкалинско-Каспийской агломерации, где уже определены свободные территории под строительство современных домов и соответствующей инфраструктуры. Благодаря таким решениям мы сможем не только снять остроту квартирного вопроса для льготников, но и поднять на новый уровень работу всего строительного комплекса, переломить тенденцию деградации городской среды", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания Дагестана.

По его словам, в этом году улучшить жилищные условия смогут 195 участников боевых действий в Афганистане, что в среднем в три раза больше, чем в предыдущие годы. "Значительно больше детей-сирот будут обеспечены квартирами - почти 500 488 человек. Кроме того, со следующего года почти в два раза увеличена норма предоставляемого жилья для сирот в селах. Еще свыше 200 человек улучшают свои жилищные условия в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - отметил Меликов.

Ранее в четверг депутаты Народного Собрания Дагестана избрали Меликова главой республики, за него проголосовали 82 из 90 депутатов. С октября 2020 года Меликов руководил регионом в статусе врио главы.