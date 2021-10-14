Захарова призвала женщин объединить усилия для укрепления мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Женщины могут вместе возвысить свои голоса для объединения мирового сообщества. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании III Евразийского женского форума.

Дипломат отметила, что ей выпала честь стать "официальным представителем внешнеполитического ведомства великой страны", и на этой позиции она увидела, насколько сильны те, кто пытается разъединить мир и препятствует объединению международного сообщества.

"То, что было сделано [спикером Совета Федерации Валентиной] Матвиенко по созданию и проведению [Евразийского женского] форума, доказывает, что эти деструктивные силы могут подождать, потому что мы умеем объединяться в самые непростые ситуации. Мы можем возвысить свой голос и должны это сделать тогда, когда мир нуждается в объединении, - сказала Захарова. - Этот год-полтора мы видим, насколько важно объединять усилия".

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал работу в Санкт-Петербурге в среду и продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.