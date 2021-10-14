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Пандемия COVID-19

Генсек ООН заявил, что участие женщин поможет справиться с пандемией и изменением климата

Новая реальность требует фундаментальной трансформации, отметил Антониу Гутерриш

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Участие женщин в разрешении стоящих перед человечеством проблем - от пандемии коронавируса до изменения климата - поможет справиться с этими вызовами. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участницам третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Наш мир неизмеримо изменился со времени проведения прошлого форума в 2018 году. Новая реальность - от пандемии коронавируса до климатических проблем - требует фундаментальной трансформации. Женщины и девочки должны быть в сердце этих перемен. Участие женщин, женское лидерство должны привести к устойчивым мирным соглашениям, лучшим программам социальной защиты и мерам по борьбе с изменениями климата", - сказал Гутерриш.

"Я приветствую акцент форума на уверенном глобальном сотрудничестве, чтобы поддержать женское участие в решении проблем - от миротворчества до технологий, экономики и здравоохранения", - добавил он.

Теги
РоссияГутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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