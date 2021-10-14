Товарищеский хоккейный матч пройдет на полях конференции ООН в Глазго

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Представители разных стран примут участие в товарищеском хоккейном матче, который пройдет на полях конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом рассказал в четверг ТАСС председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

"Приму участие в конференции в Глазго в составе российской делегации, - сказал он. - Также договорились в рамках нашего ооновского проекта "Последняя игра" провести там товарищеский матч. В игре примут участие не только профессиональные хоккеисты, легенды мирового хоккея, но и просто люди, которые любят хоккей".

По его словам, главная цель этого проекта - привлечь внимание больших политиков к проблемам климата, которые волнуют общество. "Надеюсь, что игра даст понять, что надо заканчивать с политическими разборками и вместе решать проблемы природы", - указал собеседник агентства.

Фетисов отметил, что пригласил принять участие в игре спецпосланника президента США по климату Джона Керри. "Но не знаю, будет ли у него такая возможность", - добавил он.