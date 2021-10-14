В парламенте Азербайджана заявили, что Баку будет следовать принципам устойчивого развития

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Азербайджан работает над внедрением принципов и идеологии устойчивого развития на государственном уровне. Об этом заявил в четверг заместитель председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Адиль Абыш оглы Алиев на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление).

"Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев оказывает большое внимание решению проблем экологии, что уже привело к значительному улучшению экологической и социально-экономической обстановки в стране, - отметил он. - Над внедрением принципов и идеологии устойчивого развития на государственном уровне в Азербайджане работают все органы власти".

По словам парламентария, приоритетным направлением в развитии Азербайджана являются диверсификация экономики, создание достойных рабочих мест, постоянное улучшение доступа и качество инфраструктуры, образования, здравоохранения и социальных услуг.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".