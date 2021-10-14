Роспотребнадзор не зафиксировал превышения ПДК вредных веществ в Тюмени после смога

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) по результатам отбора проб в Тюмени, где в четверг с утра установился смог. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"В связи с ощущением запаха гари в атмосферном воздухе Тюмени <...> организован лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. <...> По результатам исследований, выполненных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", в пробах атмосферного воздуха, отобранных в утренние часы 14 октября, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Тюменской области, источником задымления в Тюмени были природные пожары в Тюменском районе, а также Курганской и Свердловской областях.