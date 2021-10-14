Ставрополье направит 6,6 млрд рублей на строительство канализационного коллектора

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Ставрополье получит кредит в размере 6,6 млрд рублей, который направит на строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации в краевом центре. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора.

"Ставропольский край получит 6,6 млрд рублей. Средства выделяются на строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в столице края. Идет активная жилая застройка, поэтому важно своевременно обеспечивать бесперебойную работу всех систем", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Отмечается, что строительство нового канализационного коллектора в Юго-Западном районе Ставрополя необходимо как для снижения нагрузки на действующую коммунальную сеть, так и для продолжения жилищной застройки в наиболее динамично развивающемся районе краевого центра.

"Данный бюджетный кредит позволит краю стимулировать дальнейшее развитие жилищного и социального строительства в регионе. В том числе, на территории краевого центра мы планируем построить еще три школы на 1 100 мест каждая и восемь детских садов на 2 100 мест", - цитирует пресс-служба главу края Владимира Владимирова.

Сообщается, что масштабный коммунальный проект позволит в перспективе построить более 1 млн кв. м жилья, а также будет способствовать комплексному решению вопроса нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях краевого центра. "Эффект от таких региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, - такие как туристическая, промышленная, экологическая", - сказано в пресс-релизе.

Инфраструктурные кредиты - новая для России форма финансовой поддержки регионов для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры на местах. По поручению президента России регионам предоставляются займы на эти цели сроком на 15 лет по сниженной ставке. По данным Минстроя России, заявки на получение инфраструктурных кредитов уже подали 83 региона. Большая часть запрашиваемых займов приходится на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.