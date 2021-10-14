Регулятор ЕС приступил к оценке "коктейля из антител" компании AstraZeneca

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке "коктейля из антител", разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом в четверг сообщила пресс-служба европейского регулятора.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека начал обзор препарата Evusheld (также известный как AZD7442 - прим. ТАСС), комбинации двух моноклональных антител (смесь тиксагевимаба и цилгавимаба), разрабатываемой AstraZeneca для предотвращения COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.

EMA указало, что оценка будет продолжаться до тех пор, "пока у компании не будет достаточной доказательной базы для подачи официальной заявки на получение разрешения для торговли" препаратом.

AstraZeneca в понедельник сообщила, что ее "коктейль из антител" достиг цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В испытаниях препарата AZD7442 главным образом принимали участие пациенты с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями.

16 марта AstraZeneca объявила, что поставит в США дополнительно 500 тыс. доз препарата AZD7442. Новое соглашение было заключено между компанией и Министерством здравоохранения и социальных служб США и Министерством обороны США. Оно основано на предыдущей договоренности, достигнутой в октябре 2020 года, о поставках 100 тыс. доз препарата.