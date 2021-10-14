В ООН сообщили, что около 160 млн человек столкнулись с голодом из-за пандемии

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к тому, что около 160 млн человек столкнулись с голодом, не менее 120 млн оказались в крайней бедности, а 100 млн детей испытывают сложности с получением образования.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в четверг к участникам Второй Глобальной конференции организации по устойчивому транспорту, которая проходит в Пекине.

"Коронавирус привел к тому, что около 120 млн человек оказались в крайней бедности, 160 млн столкнулись с голодом, около 100 млн детей испытывают сложности с получением образования", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что пандемия коронавируса особенно наглядно показала важность создания надежных схем функционирования транспорта в глобальном масштабе. "Мы встречаемся в Пекине через пять лет после проведения первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. За это время, особенно за последние 18 месяцев, критическая роль транспорта в устойчивом развитии и обеспечении здравоохранения на нашей планете стала лишь еще очевиднее", - добавил он.