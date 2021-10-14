Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете на добычу китов и дельфинов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о запрете на промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китов, дельфинов и морских свиней.

Документ внес в Госдуму в мае кабмин. Законопроект предусматривает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей.

Кроме того, законопроект также уточняет, что более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ могут устанавливаться не только правительством России, но и федеральным законом. Речь идет в том числе о возможности ввести полный запрет рыболовства отдельных видов морских млекопитающих с учетом международных договоров Российской Федерации.