Минюст вновь потребовал лишить защитника Сафронова и Цуркан Павлова адвокатского статуса

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции вновь направило представление в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга о возбуждении дисциплинарного производства с требованием лишить адвокатского статуса Ивана Павлова, который известен участием в деле Ивана Сафронова и Карины Цуркан. Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Из поступивших материалов следует, что адвокатом Павловым в ходе осуществлении защиты Цуркан неоднократно допускались нарушения законов "Об адвокатуре" и "Об адвокатской этике". В частности, Павлов, осуществляя защиту Цуркан, обвиняемую в шпионаже, неоднократно не являлся для участия в следственных действиях, чем затруднял своевременное ознакомление участников уголовного производства с материалами дела", - сказано в представлении. Там отметается также, что Павлов пытался оказывать давление на следствие путем односторонней подачи сведений об уголовных делах, в которых участвовал, в СМИ.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Павлову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признал.

Кроме того, в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения.

В сентябре стало известно, что юрист покинул Россию и находится в Грузии, сам Павлов сообщал СМИ, что через какое-то время планирует вернуться.