{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН призвал отказаться от транспорта на углеродном топливе к 2050 году

Антониу Гутерриш указал, что ранее поставленные международным сообществом задачи по борьбе с изменениями климата пока выполнить не удается

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Полный отказ от транспорта, работающего на ископаемых источниках топлива, позволит человечеству выполнить задачу по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в четверг к участникам Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, которая проходит в Пекине.

"Окно возможностей для того, чтобы предотвратить изменения климата, закрывается. Мы должны действовать быстро. Транспорт, на который приходится более четверти выбросов всех парниковых газов в мире, это ключ к решению данной проблемы", - отметил он.

"Мы должны декарбонизировать все виды транспорта, что выйти на нулевой уровень выбросов в глобальном масштабе к 2050 году", - добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН указал, что ранее поставленные международным сообществом задачи по борьбе с изменениями климата пока выполнить не удается. По имеющимся оценкам, к 2030 году средняя температура в мире может повыситься на 3 градуса Цельсия, в то время как установленная Парижским соглашением по климату верхняя планка допустимого потепления составляет 1,5 градуса Цельсия.

Теги
Гутерриш, Антониу
Суд в Пскове отказался исключить журналиста Камалягина из реестра СМИ-иноагентов
Суду представили финансовые документы, подтверждающие получение Камалягиным денежных средств от иностранной организации
Читать полностью